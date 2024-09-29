مصرع طبيب وزوجته وابنتهما في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

لقي طبيب وزوجته وابنته مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نتيجة حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسكندرية الصحراوي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة ملاكي وانقلابها.

ونقلت سيارة الإسعاف كلا من الزوج ويُدعى "محمد.ي.ا"، استشاري طب الأطفال في أحد مستشفيات الإسكندرية، من محافظة البحيرة، وزوجته "أسماء. إ. ا"، طبيبة، وابنته "جويرية"، وابنه "ياسر".

وعقب الوصول للمستشفى تبين وفاة الطبيب وابنته، ولحقت بهما الزوجة بعد ساعات، فيما يخضع ابنهما للرعاية الطبية في حالة حرجة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن جثمان الضحايا.