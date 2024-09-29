شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بامتداد عقد الإيجار للحفيد كون الأم مستأجر أصلى بعد وفاة الأب.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم نهائي بإمتداد عقد إيجار لــ(حفيد) بإعتبار (الأم) مستأجر أصلى بعد وفاة الأب بقوة القانون"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف بإلغاء حكم أول درجة بالطرد من الشقة، والقضاء مُجددا بإمتداد "عقد الإيجار" لحفيد بإعتبار "الأم" مستأجر أصلى بعد وفاة أبيها بقوة القانون، وهو الذي امتد له عقد الإيجار قبل حكم الدستورية 2002 يعد مستأجر أصلي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 10697 لسنة 128 قضائية.

أقام المالك دعوى طرد للغصب بعد قيامه بعمل محضر إداري بعدم وجود من يمتد له عقد الإيجار، واختصم المدعى عليها بحجة الطرد للغصب، فقامت بتقديم دعوى فرعية لإمتداد العقد له بقوة القانون، لأنها كانت مقيمة مع والدتها منذ ولادتها حتى الآن وأن والدتها بنت المستأجر الأصلي أصبحت مستأجر أصلي بقوة القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2002، فقامت محكمة أول درجة بالحكم بالطرد ورفض الطلب العارض استأنفت المدعى عليها الحكم لمحكمة الاستئناف التى لغت حكم أول درجة استنادا للمادة 29 من القانون 77، واستنادا لحكم الدستورية العليا وقضت برفض دعوى المالك وقبول الطلب العارض بإمتداد العقد للمستأنفة، وخلُصت إلى:

1- الابن الذي امتد له عقد الإيجار قبل حكم الدستورية 2002 يُعد مستأجر أصلي.

2-امتداد العقد للحفيد بقوة القانون.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملايين.. حكم نهائي بإلغاء حكم أول درجة بالطرد من الشقة.. والقضاء مُجددا بإمتداد "عقد الإيجار" لحفيد بإعتبار "الأم" مستأجر أصلى بعد وفاة أبيها بقوة القانون.. وامتداد "العقد" قبل حكم الدستورية العليا 2002

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