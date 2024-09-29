طهران تعلن مقتل قائد قوة القدس في لبنان العميد عباس نيلوفروشان في بيروت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت طهران مقتل العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بالهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال رئيس القضاء العسكري الإيراني أحمد بورخاقان إن نيلفروشان “كان ضيفا على الشعب اللبناني واستشهد في الهجوم الإسرائيلي على لبنان” وفق “روسيا اليوم”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في وقت سابق اليوم “القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد من القادة في الحزب” في غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل”.