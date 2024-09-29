شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: اغتيال حسن نصر الله خطوة خطيرة نحو تصعيد صراع الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ىمثل خطوة خطيرة نحو تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وسيؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة وإثارة مزيد من العنف والتوتر.

وأكد زاهي أن مثل هذه العمليات تؤجج الصراعات الإقليمية، وتفتح الباب أمام تداعيات واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها، كما أشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يزيد من معاناة الشعب اللبناني ويعقد الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد محمد ناجي زاهي أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على جميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية والعمل نحو حل شامل للصراع العربي-الإسرائيلي، مشددا على أن الحلول العسكرية لن تجلب السلام الدائم، وإنما الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام تصريحه، دعا زاهي إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ حقوق الجميع ويسهم في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.