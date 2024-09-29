شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد: دعم مصر للبنان يؤكد على أهمية الدور المصرى فى استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على كامل تأييده لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه فى هذه الظروف الدقيقة، ورفض مصر المساس بأمن أو استقراره لبنان أو سيادته ووحدة أراضيه.

أضاف رئيس الغد أن تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة الوقف الفورى والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، وعدم اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضى الفلسطينية ولبنان أيضا، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

وأضاف "موسى" أن توجيه الرئيس السيسى بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فورى، تضامناً مع شعبه الشقيق، يؤكد على استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة مؤكدا على أهمية الجهود الدبلوماسية التى تقودها مصر فى ذلك السياق لاستعادة الأمن والاستقرار فى ربوع المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبنانى نجيب ميقاتى، وتناول الاتصال العدوان الإسرائيلى على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه فى هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفورى والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً فى هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضى الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فورى، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.