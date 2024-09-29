مسؤولون أمريكيون: لا مؤشرات على أن إيران تستعد لرد فعل كبير ومستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إنه لا مؤشرات حتى الآن على أن إيران تستعد لرد فعل كبير ومستمر، مشيرة إلى أن موقف واشنطن في الوقت الراهن هو الاستعداد لمجموعة من الأعمال الانتقامية المحتملة.

وأكد مسؤول أمريكي، أنه من غير المعروف ما إذا كانت الردود الانتقامية ستأتي من حزب الله أو إيران أو كليهما.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، إن على إسرائيل أن تتخذ الخطوات اللازمة لحرب أوسع في الشرق الأوسط.

بدورها نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن جيش الاحتلال قرر اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعدما خلص إلى أنه لن يقبل بحل لا يرتبط بإنهاء الحرب في غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نصر الله ربط نفسه بغزة ورأت إسرائيل ألا مكان له في اللعبة فقررت إخراجه من دائرة القرار، موضحا أن تل أبيب حاولت مرارا التوصل لحل لكن نصر الله أصر على إطلاق النار لحين إبرام اتفاق مع حماس.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن نصر الله رفض كل المطالبات بالتوقف عن ربط نفسه بغزة ووسع نطاق الهجمات على إسرائيل.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله نصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.