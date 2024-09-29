إعلام سوري: انفجارات بقاعدة كونيكو التي تستضيف قوات أمريكية في دير الزور

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام سورية، مساء السبت، إن هجوما عنيفا بطائرات مسيرة انتحارية استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في معمل وحقل كونيكو بدير الزور.

وأفادت بسماع دوي انفجارات في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أمريكية في ريف دير الزور.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وجّه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط للحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع، مؤكدا أن الهدف في نهاية المطاف هو تهدئة الصراعات الجارية في كل من غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وأوضح بايدن أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإزالة التهديدات التي تواجهها إسرائيل وتحقيق الاستقرار، لافتا إلى أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.