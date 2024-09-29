بعد مقتل نصر الله.. مسؤول إسرائيلي يكشف أسباب قرار الاغتيال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال قرر اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعدما خلص إلى أنه لن يقبل بحل لا يرتبط بإنهاء الحرب في غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نصر الله ربط نفسه بغزة ورأت إسرائيل ألا مكان له في اللعبة فقررت إخراجه من دائرة القرار، موضحا أن تل أبيب حاولت مرارا التوصل لحل لكن نصر الله أصر على إطلاق النار لحين إبرام اتفاق مع حماس.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن نصر الله رفض كل المطالبات بالتوقف عن ربط نفسه بغزة ووسع نطاق الهجمات على إسرائيل.

بدوره، قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، إن على إسرائيل أن تتخذ الخطوات اللازمة لحرب أوسع في الشرق الأوسط.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله نصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.