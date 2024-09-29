إسرائيل صادقت على 80 مخططاً  استيطانياً بالضفة والقدس منذ 2022

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل صادقت، منذ نهاية عام 2022، على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.

جاء ذلك في تقرير نشره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، والذي صدر أمس السبت.

وأشار التقرير إلى أن سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صادقت حتى الآن على أكثر من 80 مخططاً استيطانياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأبرز التقرير أن المستوطنات شهدت توسعا غير مسبوق في السطو على أراضي الفلسطينيين من خلال قرارات حكومية أو أوامر عسكرية. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي فرض بذرائع أمنية مناطق عازلة حول الكثير من المستوطنات، تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة توفير الأمن للمستوطنين.

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر 2022.

غير قانوني

تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير قانوني»، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.