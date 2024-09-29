أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم أدى إلى استشهاد ثلاثة وثلاثين شخصا وإصابة مئة وخمسة وتسعين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 33 شهيدا و195 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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