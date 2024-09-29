الطيران الاسرائيلي نفذ غارتين على منطقة المساكن ومحيط مستشفى حيرام في مدينة صور

نفذ الطيران الاسرائيلي غارتين على منطقة المساكن، ومحيط مستشفى حيرام في مدينة صور. كما القى الجيش الاسرائيلي قذائف ضوئية في أجواء بلدة الوزاني، بالتزامن مع رشقات رشاشة تستهدف محيط منطقة المنتزهات.

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