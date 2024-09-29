شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. ونثمن قرار إرسال مساعدات للبنان والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة لبنان الشقيقة، مؤكداً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها الإنسانية وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وترتكب جرائم حرب ومجازر ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسط صمت مريب من المجتمع الدولي المتخاذل.

وثمن البنا، مواقف الدولة المصرية المشرفة في دعم الأشقاء ورفض الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، مشيدا باتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، والذي تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن مصر حذرت مراراً وتكرار من اتساع دائرة الصراع في المنطقة وانزلاقها لحالة خطيرة، وهو ما نوه إليه الرئيس السيسي في حديثه بأن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

وأشاد بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن الأشقاء العرب في الأزمات والمحن وتقوم بدورها الإنساني الداعم على أكمل وجه، بجانب أدوارها الأخرى المشرفة في طرح هذه القضايا في كل المحافل الدولية والدفاع عن حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وما تقوم به من دور مهم لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.