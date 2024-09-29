شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يثمن توجيهات الرئيس السيسي بإرسال مساعدات إنسانية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ موقف مصر الداعم للأشقاء في لبنان الشقيق ،ورفضها المساس بأمن لبنان أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وثمن حزب المؤتمر، توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.

وأدان حزب المؤتمر ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد المدنيين الأبرياء في لبنان وقطاع غزة ،مؤكد أن اتساع دائرة الصراع الإسرائيلي سيدخل المنطقة في حرب شاملة سيخسر فيها الجميع

وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتجنيب المنطقة والعالم بأسره خطر تلك الحرب الغاشمة التي تريد أن تشعلها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وسيمتد تاثيرها علي العالم كله.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وتناول الاتصال العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة