شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت، أن أكثر من 50 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا وسط تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد.

وكتب غراندي على منصة إكس : "عبر أكثر من 50 ألف لبناني وسوري يعيشون في لبنان الآن إلى سوريا هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية"، مضيفًا أن "أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخل لبنان".

