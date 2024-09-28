تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم، السبت، برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وأكد ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهًا في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنًا مع شعبه الشقيق، مؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.

من جهته، ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، مشيدًا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.