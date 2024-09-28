السلطات في سوريا أعلنت الحداد الرسمي العام ثلاثة أيام على اغتيال السيد نصرالله

أعلنت السلطات في سوريا اليوم الحداد الرسمي العام ثلاثة أيام على استشهاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وتنكس الاعلام في جميع أنحاء البلاد وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طوال هذه المدة.

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