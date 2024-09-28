وصفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية، بأنّه "إرهابي ويداه ملطّختان بدماء أميركية". واوضحت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية "اليوم، حصل ضحايا حزب الله على قدر من العدالة"، مضيفة "سأدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كانت هذه تفاصيل خبر هاريس عن اغتيال نصرالله: اليوم حصل ضحايا حزب الله على قدر من العدالة وسأدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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