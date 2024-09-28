تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم ،وتم البحث في الوضع الراهن في لبنان والجهود الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وقد ابلغ الرئيس السيسي الرئيس ميقاتي"ان مصر تدعم لبنان تماما في هذه الظروف الدقيقة وترفض اي انتهاك لسيادته ، وتدعم الحل السلمي للنزاع".
وشدد على "ان مصر سترسل مساعدات طبية وانسانية الى لبنان".
بدوره، شكر رئيس الحكومة للرئيس السيسي عاطفته ومحبته للبنان. وثمن الموقف المصري الداعم للبنان على المستويات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي اكد لميقاتي ان مصر تدعم لبنان تماما في هذه الظروف الدقيقة وترفض اي انتهاك لسيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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