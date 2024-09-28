وزير البيئة: نحو مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية من بينهم مئات آلاف منذ أمس

اعلن رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين لـ "رويترز"، إن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية من بينهم مئات آلاف منذ أمس الجمعة.

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