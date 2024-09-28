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تعرف على المبادئ والقيم المنظمّة للحوار الوطني

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

السبت، 28 سبتمبر 2024 09:48 م

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، المبادئ والقيم المنظمّة للحوار الوطني والتي تساعد على مناقشة جميع الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن في أجواء حوارية مُنفتحة وصادقة، قائمة على الثقة والقبول بين جميع الأطراف والجهات المشاركة.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى :"مبادئ وقيم تعاهدنا عليها معًا منذ إطلاق الحوار الوطني، فصارت هي البوصلة التي تضمن الوصول لتوافقات واقعية وفعّالة تساعد على تقديم حلول وتوصيات ناجزة لقضايا الوطن المختلفة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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