نتنياهو مهددًا إيران: نقف على أرض صلبة ومن يضربنا سنستهدفه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن ليس حزب الله فقط بل محور الشر من إيران وأذرعها كلهم خاب أملهم، مشيرا إلى أن إسرائيل تقف على أرض صلبة و"نقول لإيران من يضربنا سنستهدفه".

وأوضح نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتصر وعازم على مواصلة ضرب أعدائه، لافتا إلى أن قتلنا بالأمس "المخرب الكبير" الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

‏وأكد نتنياهو، أن مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تنجز بعد والأيام القادمة ستحمل المزيد، مضيفا "ليس هناك مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراعنا الطويلة".

‏ولفت نتنياهو إلى أن "نحن الآن أمام ما يبدو أنه نقطة تحول تاريخية"، مشيرا إلى أن نصر الله قال عن إسرائيل إنها "خيوط عنكبوت" لكنها أثبتت أنها "أوتار فولاذية".

ونوّه‏ نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حسابا كان مفتوحا مع نصر الله.