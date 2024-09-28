كاتب صحفي: القضاء على نصر الله لن يُنهي دور الحزب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه سيكون هناك تأثير في غياب حسن نصر الله عن حزب الله، لافتًا إلى أنه كان زعيمًا قويًا وهو المؤسس الفعلي لحزب الله بالرغم أنه تولى القيادة بعد عباس الموسوي عام 1992.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حسن نصر الله بعد توليه قيادة الحزب، أصبح هو اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي اللبناني وربما في مسارح إقليمية أخرى، إضافة إلى التأثير في عملية المقاومة أمام إسرائيل، متابعًا: "من الخطأ أن يفكر الاحتلال في أي القضاء على زعيم حزب الله سينهي دوره تمامًا".

ولفت رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن القضاء على نصر الله لن ينهي دور حزب الله، فحزب الله هو كيان أيدولوجي ويقوم على فكرة لا تعتمد على شخص واحد، فقد قتل قبل ذلك أكثر من شخص ومسؤول في حزب الله وكان منهم الموسوي الذي كان يقود الحزب من قبل نصر الله ولكن إستمر الحزب.