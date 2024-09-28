نيويورك تايمز تكشف عن اسم الخليفة المحتمل لحسن نصرالله

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن هاشم صفي الدين، ابن عم السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، الذي يعد لاعباً رئيسياً في العمل السياسي والاجتماعي للحركة، كان أحد القادة القلائل المتبقين من حزب الله الذين لم يكونوا حاضرين في موقع الضربة، التي أودت بحياة الزعيم اللبناني.

وأكدت أن صفي الدين، الذي كان يُعتبر منذ فترة طويلة خليفة محتملاً لنصر الله، قد يتم الإعلان عنه قريبًا كأمين عام جديد لحزب الله، خلفا لحسن نصر الله.

كواليس اغتيال حسن نصرالله

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كواليس اغتيال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني إثر غارات إسرائيلية.

وأكدت الصحيفة، أن القادة الإسرائيليين كانوا على علم بمكان وجود حسن نصر الله منذ أشهر وقرروا ضربه الأسبوع الماضي لأنهم اعتقدوا أن لديهم فرصة قصيرة فقط قبل أن يختفي زعيم حزب الله في مكان مختلف، وفقًا لثلاثة مسئولين دفاعيين إسرائيليين كبار.

وقال اثنان من المسؤولين إن أكثر من 80 قنبلة ألقيت على مدى عدة دقائق لقتله. لم يؤكدوا وزن أو نوع القنابل.

وعثر عناصر حزب الله على جثة السيد نصر الله، زعيم حزب الله وحددوا هويته في وقت مبكر من يوم السبت، إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله، علي كركي، وفقًا للمسؤولين، الذين استشهدوا بمعلومات استخباراتية تم الحصول عليها من داخل لبنان. وتحدث المسؤولون الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة.