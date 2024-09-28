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إسرائيل كانت على علم بمكان وجوده.. كواليس اغتيال حسن نصر الله

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كواليس اغتيال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني إثر غارات إسرائيلية.

وأكدت الصحيفة، أن القادة الإسرائيليين كانوا على علم بمكان وجود حسن نصر الله منذ أشهر وقرروا ضربه الأسبوع الماضي لأنهم اعتقدوا أن لديهم فرصة قصيرة فقط قبل أن يختفي زعيم حزب الله في مكان مختلف، وفقًا لثلاثة مسئولين دفاعيين إسرائيليين كبار.

وقال اثنان من المسؤولين إن أكثر من 80 قنبلة ألقيت على مدى عدة دقائق لقتله. لم يؤكدوا وزن أو نوع القنابل.

وعثر عناصر حزب الله على جثة السيد نصر الله، زعيم حزب الله وحددوا هويته في وقت مبكر من يوم السبت، إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله، علي كركي، وفقًا للمسؤولين، الذين استشهدوا بمعلومات استخباراتية تم الحصول عليها من داخل لبنان. وتحدث المسؤولون الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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