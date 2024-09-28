النشرة: استهداف سيارة بمقنة في بعلبك وغارات اسرائيلية على النبطية وزوطر

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الاسرائيلي استهداف سيارة بمنطقة مقنة في بعلبك. ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان غارات اسرائيلية على حي الراهبات في النبطية وزوطر الشرقية.

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