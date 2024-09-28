"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت حارة الخراب في صور والخيام وعنقون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار استهدف حارة الخراب في مدينة صور وعلى الأثر تحركت سيارات الإسعاف". كذلك أفاد المراسل، الى أن "غارتين من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفتا على بلدة الخيام وعنقون".

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