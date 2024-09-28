نقل إعلام رسمي عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "أميركا لا يمكنها إنكار التواطؤ في مقتل نصر الله". ولفت الرئيس الإيراني، الى أن "راية محاربة الظالم لن تسقط، وخسارة الشخصيات البارزة في المقاومة وعلى رأسهم نصر الله ستجعل شجرة المقاومة أكثر صلابة وقوة".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام رسمي عن الرئيس الإيراني: أمريكا لا يمكنها إنكار التواطؤ في مقتل نصر الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.