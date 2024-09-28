رئيس أركان الاحتلال: الجيش بحالة تأهب قصوى في الدفاع والهجوم على كل الجبهات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هليفي، اليوم السبت، إن أمام قواته أيام من التحديات ومزيد من المهمات في كل الجبهات لتدمير التنظيمات الإرهابية وقدراتها.

وأشار هاليفي، إلى أن لدى جيش الاحتلال مهمات لإعادة الأسرى وسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم بأمان، مؤكدا أن قوات الجيش بحالة تأهب قصوى في الدفاع والهجوم على كل الجبهات.

بينما، قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إن اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت يؤجج المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هناك مؤشرات على أن إيران أصبحت تشعر بقلق بشأن مدى الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحزب الله، موضحين أن واشنطن تعتقد أن إيران ستتدخل في الصراع إذا رأت أنها على وشك خسارة حزب الله.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن هجوم بيروت كان بمثابة إشارة واضحة إلى استعداد إسرائيل للمخاطرة بصراع أوسع نطاقا.

وفي وقت باكر من اليوم، قال موقع "والا" العبري، إن تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارة على مقر حزب الله ستغير الشرق الأوسط وأن إسرائيل ستواجه أياما حافلة بالتحديات.

بدورها، أشارت هيئة البث العبرية، إلى أن إسرائيل تتحضر لرد إيراني قد يأتي من جبهات متعددة.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.