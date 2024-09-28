الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر

اعلن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإيرانية لوسائل إعلام محلية اليوم، إن الشركة ألغت جميع رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر وزارة الاشغال والنقل لقناة الـ"mtv" بان الجيش الاسرائيلي دخل على موجة برج مراقبة مطار بيروت، وحذر من هبوط طائرة إيرانية مدنية كانت متجهة إلى المطار، وإلا فسيلجأ الاسرائيلي إلى استعمال القوة.

وقد أوعز وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية للمطار بالطلب إلى الطائرة عدم الهبوط وعدم دخول الاجواء اللبنانية.