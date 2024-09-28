غالانت عن اغتيال السيد نصرالله: عملياتنا الأخيرة دوى صداها في عموم الشرق الأوسط وهي رسالة واضحة لمن يعملون ضدنا

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، الى ان عملياتنا الأخيرة دوى صداها في عموم الشرق الأوسط وهي رسالة واضحة لمن يعملون ضدنا.

ولفت غالانت في تصريح له، الى ان الجيش نفذ أمس واحدة من أهم عمليات الاغتيال في تاريخ إسرائيل، وعملية الاغتيال أنهت حسابا طويل الأمد مع السيد نصر الله.