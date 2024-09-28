اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، الى ان عملياتنا الأخيرة دوى صداها في عموم الشرق الأوسط وهي رسالة واضحة لمن يعملون ضدنا.
ولفت غالانت في تصريح له، الى ان الجيش نفذ أمس واحدة من أهم عمليات الاغتيال في تاريخ إسرائيل، وعملية الاغتيال أنهت حسابا طويل الأمد مع السيد نصر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت عن اغتيال السيد نصرالله: عملياتنا الأخيرة دوى صداها في عموم الشرق الأوسط وهي رسالة واضحة لمن يعملون ضدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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