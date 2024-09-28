نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: عناصر ⁧‫حزب الله‬⁩ عثروا على جثة القائد العسكري علي كركي بجانب جثة نصر الله

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان عناصر حزب الله عثروا على جثة القائد العسكري في الحزب علي كركي بجانب جثة امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
واوضح المسؤولون الإسرائيليون بان حزب الله قد يعلن قريبا رئيس الهيئة التنفيذية في الحزب السيد هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا للسيد نصر الله. وذكروا بان أكثر من 80 قنبلة ألقيت خلال دقائق على مكان وجود السيد نصرالله.
وافادت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بان قادة إسرائيل عرفوا مكان السيد نصر الله منذ أشهر وقرروا مهاجمته الأسبوع الماضي.
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