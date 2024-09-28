الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة وهناك أيام صعبة تنتظرنا وهذا سيستغرق بعض الوقت

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريح له بعد نعي حزب الله الرسمي لامينه العام السيد حسن نصرالله، باننا "في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة، وهناك أيام صعبة تنتظرنا وهذا سيستغرق بعض الوقت".

ولفت المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى ان السيد نصر الله والقادة الآخرون بالإضافة إلى مركز قيادة الجماعة أهداف عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي. مشيرا الى ان السيد نصر الله كان من أشد أعداء إسرائيل على الإطلاق. واكد بان إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد أوسعـ بل تسعى إلى إعادة الاسرى والتأكد من أن حدودنا آمنة.

واوضح بانه لا تغييرات أخرى على التوجيهات الخاصة بالسكان المدنيين، ومهمتنا هي إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم وسنفعل كل ما يلزم.