أعلنت السفارة الكندية في بيروت، في تصريح، أنّ "كندا لا تقوم بإجلاء الكنديّين في لبنان في الوقت الحالي. نقوم بإبلاغ الكنديّين بالرّحلات التّجاريّة المتاحة"، مؤكّدةً أنّه "يجب عليهم حجز التّذاكر ودفع ثمنها مباشرةً مع شركة الطّيران، ويجب على الكنديّين التّسجيل معنا للبقاء على اطلاع على الرّابط".

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الكندية في بيروت: لا نقوم بإجلاء الكنديين في لبنان في الوقت الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.