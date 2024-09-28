نائب وزير الصحة تتابع تنفيذ مبادرة الـ "1000 يوم الذهبية" بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية هي أول محافظة نفذت المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، وحققت معدلات تنفيذ متميزة بها، مثمنًا دور وزارة الصحة وجميع الجهات المعاونة الفعال في دعم القطاع الطبي، والارتقاء بجميع الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية الطبية بالمحافظة، وذلك الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري وخاصة بالمناطق النائية.

وتناول اللقاء الحديث عن استعدادات الإسكندرية لاستضافة "اليوم العالمي للمدن" في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدًا على التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتكثيف التجهيزات والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث العالمي، وإظهار الإسكندرية بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

يشار إلى أن مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" تهدف إلى حل قضية السكان بشكل جذري من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طوال الألف يوم الأولى من عمره والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين.

وتهدف المبادرة إلى توعية الأسرة بالمفاهيم الصحية مثل "أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضًا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية.