‏حزب الله يعثر على جثمان نصر الله بجوار كركي

ياسر رشاد - القاهرة - عثر حزب الله على جثمان القيادي العسكري علي كركي بجانب زعيمهم حسن نصرالله، فجر السبت، حسب نيويورك تايمز عن مصادر لبنانية.

أبو عبيدة ينعى حسن نصر الله

نعى أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الشهيد السيد حسن نصر الله، زعيم المقاومة الإسلامية في لبنان، قائلًا: ننعى بكلّ معاني الصَّبر والاحتساب سماحة السيّد القائد حسن نصر الله وإخوانه، ونستذكر سيرته ومسيرته الحافلة بالتضحيات في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، والمواقف المشرّفة الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وحقوقنا المشروعة، وإصراره على مواصلة جبهة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا في طوفان الأقصى.