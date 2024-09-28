برلماني إيراني: خامنئي صرح بتوجيه ضربة قاتلة لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وحزب الله، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله، كشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن المرشد علي خامنئي "صرح بوضوح بأنه يجب توجيه ضربة قاتلة لجسد النظام" في إسرائيل.

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني إسماعيل كوثري، أن "الهجمات التي تشنها إسرائيل على المناطق السكنية في جنوب لبنان وغزة تعكس ضعف وعجز هذا النظام في مواجهة قوات المقاومة"، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الطالب الإيرانية".

كذلك قال إن "السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم هو الولايات المتحدة، التي تزود إسرائيل بالقنابل والأسلحة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "الشعب وجبهة المقاومة يتوقعون منا أن نتخذ إجراءات في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات يجب أن تكون مدروسة وتتم في الوقت المناسب لوقف هذه الجرائم."

اغتيال نصر الله

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، فيما قال مصدر مقرب من الحزب إن الاتصال فقد بنصرالله منذ مساء الجمعة.

ولم يصدر حزب الله أي إعلان رسمي عن مصير أمينه العام بعد ساعات على الغارة الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت بحسب الجيش الإسرائيلي "المقر المركزي لحزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

لكنّ المصدر المقرب من حزب الله والذي فضل عدم الكشف عن هويته أفاد السبت بأن "الاتصال فقد بنصرالله منذ الجمعة"، لكنه لم يؤكد مقتله.

وقال الناطق باسم الجيش ناداف شوشاني عبر منصة "إكس"، "حسن نصرالله قتل". وأكد ناطق آخر باسم الجيش دافيد أبراهام لوكالة فرانس برس "القضاء" على الأمين العام لحزب الله.

وبعد إعلان إسرائيل مقتل نصرالله، توعّد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بـ"الوصول" إلى كل من يهدد إسرائيل مؤكدا "لم نستنفد كل الوسائل التي في متناولنا. الرسالة بسيطة: كل من يهدد مواطني إسرائيل، سنعرف كيف نصل إليه".

11 شهيدا و10 جرحى من الأطباء والممرضين جراء الغارات الإسرائيلية على الطيبة ودير سريان جنوب لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، أن 11 شهيدا و 10 جرحى من الأطباء والممرضين والمسعفين جراء الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي الطيبة وديرسريان بالنبطية جنوب لبنان.

كما أفادت أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على حرج بلدة يارون، أدتا إلى اندلاع الحرائق ، كما نفذ غارة على محيط المحمودية قرب العيشية في منطقة جزين ، وفي الزهراني، نفذ الطيران غارة على الخط الساحلي عند عدلون العرش استهدفت مبنى.

وشن الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت اطراف بلدة طيردبا في قضاء صور.

من ناحيته ، أفاد حزب الله في بيان انه قصف مستعمرة "ساعر" شمال إسرائيل بدفعة صاروخية" ، كما قصف أيضا مستعمرة روش بينا برشقة صاروخية.