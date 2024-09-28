سفير الصومال: إرسال القافلة الطبية المصرية لمقديشيو يعكس الدور المصري لدعم البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن إرسال القافلة الطبية المصرية إلى الصومال يعكس الموقف المصري الثابت بدعم الصومال في شتى المجالات ومنها المجال الصحي، مشيدا بكفاءة الأطباء المصريين خاصة وأن الفريق الطبي بالقافلة يضم متخصصين في عدد من التخصصات النادرة.

وأكد سفير الصومال على أهمية إرسال هذه القوافل الطبية لتقديم الدعم للمنظومة الصحية في الصومال، معربا عن تطلعه لإرسال المزيد من القوافل لتدريب الكوادر الطبية الصومالية ورفع كفاءتها وجاهزيتها لخدمة أبناء الشعب الصومالي.

وأشاد سفير الصومال بمستوى العلاقات المصرية الصومالية خلال المرحلة الراهنة مثمنا الدعم المصري غير المسبوق الذي تقدمه جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصومال لمواجهة التحديات الراهنة، موضحا أنه تم بحث أوجه التعاون بين مصر والصومال لتقديم كل أوجه الدعم للمنظومة الصحية، ومنها استقدام الكوادر الطبية الصومالية للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان المصرية، وكذلك مقترح إنشاء مركز طبي مصري في التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصري بجودته المتميزة وسعره التنافسي إلى السوق الصومالي والدول المجاورة وكذلك التعاون في وضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم، مما يسهم في تنشيط ملف السياحة العلاجية.