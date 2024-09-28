خامنئي: الصهاينة أصغر من أن يلحقوا ضررًا كبيرًا بالبنية القوية لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إعلان جيش الاحتلال اغتيال حسن نصر الله، زعيم المقاومة الإسلامية في لبنان، وجه آية الله خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، رسالة حول التطورات الأخيرة في لبنان، وقال في نص رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، إن مقتل الأعزل في لبنان كشف مرة أخرى عن شراسة الصهيوني المسعور أمام الجميع، وأثبت قصر النظر وغباء سياسة قادة النظام الغاصب.

وأضاف في بيانه: أن العصابة الإرهابية الحاكمة للكيان الصهيوني لم تتعلم من حربها الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن يؤثر على البناء الصلب لمنظمة المقاومة ويدمرها.

ولفت: إنهم الآن يمارسون نفس السياسة في لبنان، وعلى الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر من أن يلحقوا ضررًا كبيرًا بالبنية القوية لحزب الله في لبنان، وكل قوى المقاومة في المنطقة مع حزب الله وتدعمه.

وأشار إلى أن: مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة، وعلى رأسها حزب الله الأبي، ولم ينسَ شعب لبنان أنه في يوم من الأيام، كان عسكريو النظام الغاصب يضعونهم تحت أقدامهم على طول الطريق إلى بيروت، وكان حزب الله هو الذي قطع ساقهم وجعل لبنان عزيزًا وفخورًا.

وأعلن أنه حتى اليوم سيندم لبنان على المعتدي والعدو الشرير وروسيا، ومن الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا بفخر مع شعب لبنان وحزب الله بمواردهم وفي مواجهة النظام الغاصب القاسي والشرير.