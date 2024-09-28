حزب الله: استهداف تحرك لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية".

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