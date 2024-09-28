هآرتس: نتانياهو طلب تأجيل اغتيال نصرالله حتى عودته من نيويورك لكنه وافق لتوفر الفرصة

أفادت صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب تأجيل اغتيال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله حتى عودته من نيويورك، لكنه وافق لتوفر الفرصة. بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الدفاع يجري مشاورات أمنية مع رئيس الأركان ورئيسي جهاز المخابرات والموساد.

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