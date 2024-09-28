أفادت قناة "الجديد"، بسقوط "3 شهداء و4 جرحى، في حصيلة أوّليّة للغارة الإسرائيليّة على مبنى سكني في طريق صيدا القديمة في الشياح، وأعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": 3 شهداء و4 جرحى بحصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على طريق صيدا القديمة في الشياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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