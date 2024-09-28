تغطية مباشرة – تداعيات محاولة اغتيال حسن نصر الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة 27 سبتمبر 2024 ، أنه قصف مقر القيادة المركزي لحزب الله في وسط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أوردت تقارير إسرائيلية أن المستهدف هو الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وأن الجيش يقوم بفحص في ما إذا تواجد في الموقع المستهدف تحت الأرض.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 76 آخرين في حصيلة قالت إنها أولية للعدوان الإسرائيلي على حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

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تغطية مباشرة لتداعيات اغتيال حسن نصر الله

10:23 - قال المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيون):

ما كان العدو الإسرائيلي ليتمادى لولا الدعم الغربي والأميركي غير المحدود.

الحرب المفتوحة والشاملة لن تكون نتيجتها إلا وبالا على الكيان المؤقت ومجرمي الحرب.

التطور الخطير في العدوان على لبنان ي فتح الباب على حرب مفتوحة وشاملة.

10:22 - مسؤول إسرائيلي: نتجه نحو الحرب الشاملة

نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تتجه نحو الحرب الشاملة"، وفق تعبيره.

10:20 - إصابة مبنى وسقوط 4 صواريخ في صفد

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة مبنى وسقوط 4 صواريخ في صفد ومحيطها بالجليل الأعلى من دفعة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

10:10 - الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله جنوب وبعمق لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته الحربية قصفت أهدافا لحزب الله في جنوب وعمق لبنان خلال الساعة الأخيرة، مشددا على أن الهجمات مستمرة من أجل ضرب قدرات الحزب وبناه التحتية، وفق وصفه.

وأضاف أن من بين الأهداف التي "هاجمناها" منصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل، بحسب زعمه.

10:06 - الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب وعمق لبنان

10:05 - إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من لبنان للمرة الأولى من الساعة العاشرة صباحا

10:01 - إذاعة الجيش وهآرتس: قائد كبير في فيلق القدس كان في الاجتماع وقتل

10:01 - بايدن: لم نكن نعلم بالهجوم على بيروت

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالهجوم على بيروت ولم تشارك فيه، بعد قول وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادة أبلغت واشنطن بالهجوم على الضاحية الجنوبية قبل ساعة من تنفيذه.

10:00 - حماس والجهاد تدينان الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الإسرائيلي الذي وصفته بالإرهابي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي الهجوم، قائلة إن "قصف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت وتدمير عدد من المباني هو إجرام همجي ونازي".

09:59 - إذاعة الجيش وهآرتس: قائد كبير في فيلق القدس كان في الاجتماع وقتل

09:55 تقديرات إسرائيلية بنجاح اغتيال نصر الله

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن التقديرات لدى القيادة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يعد على قيد الحياة، دون تأكيد من الحزب أو أي مصدر لبناني حتى الآن.

09:50 - مسؤولون إسرائيليون: ناقشنا اغتيال نصر الله قبل سفر نتنياهو لنيويورك

قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أول تباحث لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله جرى قبل سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك وتقرر انتظار الفرصة.

09:44 - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية:

هجوم الضاحية نفذ بقنابل أميركية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية.

هجوم الضاحية جريمة حرب واضحة والنظام الأميركي شريك فيها ويتحمل المسؤولية.

ندين بشدة الهجوم الوحشي والإرهابي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

استمرار جرائم الكيان الصهيوني يوضح أن دعوة وقف إطلاق النار الأميركية هي لكسب الوقت.

09:41 - معاريف عن الجيش الإسرائيلي: نجاح عملية اغتيال نصر الله

قالت صحيفة معاريف نقلا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي إن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نجحت.

09:40 - قرار اغتيال نصر الله اتخذ الاثنين الماضي

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن قرار اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اتخذ يوم الاثنين الماضي في اجتماع المجلس الأمني والسياسي.

09:33 - إذاعة الجيش: هجوم جديد في وسط لبنان هذه المرة .. إسرائيل تستغل انشغال حزب الله الذي لا يفهم ما يتعرض له ويهاجم بكل قوة لتقويض قدراته

09:29 - إعلام إسرائيلي: القيادة ناقشت أن هجوم الضاحية سيغير الشرق الأوسط

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مناقشات القيادة الأمنية والسياسية اليوم تداولت أن هجوم الضاحية "سيغير الشرق الأوسط"، وفق تعبيرها.

في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله "تجاوزنا مرحلة والاتجاه واضح والخطوة قد تؤدي لحرب إقليمية".

09:28 - الاحتلال يقصف الهرمل شرق لبنان

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ 3 غارات قبل قليل في عمق لبنان بمنطقة الهرمل في البقاع شرق البلاد على بُعد 130 كيلومترا من الحدود.

09:27 - مصدران إسرائيليان يتحدثان عن "مؤشرات إيجابية" باغتيال نصر الله

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن أحد المصادر- إن المؤشرات التي تشير إلى تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إيجابية، وفق وصفها.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن المؤشرات تؤكد وجود حسن نصر الله في موقع الهجوم، وإن فرص خروجه حيا ضئيلة، بحسب قوله.

09:25 - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية:

الجيش حصل على معلومة بوجود كبار قادة حزب الله ومنهم حسن نصر الله في المكان المستهدف.

الجيش كان ينتظر فرصة تجمع كبار قادة حزب الله.

الهجوم على مقر قيادة حزب الله ومحاولة اغتيال نصر الله جرى التخطيط له قبل وقت طويل.





09:22 - كان: يقدر كبار المسؤولين في إسرائيل أن نصرالله كان في المجمع الذي تعرض للهجوم لكن لا يوجد حتى الآن مؤشر قاطع على أنه قتل

09:15 - إعلام إسرائيلي: الإدارة الأميركية غاضبة

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية غاضبة وتشعر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضللهم في مباحثات وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان التي كانت جارية خلال الأيام الماضية، وفق تعبيرها.

09:10 - مراسل قناة 12: الجيش الإسرائيلي حصل على معلومات استخباراتية دقيقة بوجود كبار قادة حزب الله في المكان المستهدف وهو مكان تحت الأرض مخصص للاجتماعات العاجلة والمهمة

09:09 - مراسل إذاعة الجيش: حزب الله يلتزم الصمت .. عند محاولة اغتيال كركي خرج فورا ونفى .. أما في إسرائيل فيتوخون الحذر الشديد ويقولون: يبدو الأمر نجح .. لكن سيتعين علينا الانتظار للساعات القليلة المقبلة

09:04 - عاجل قناة 12 نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: المؤشرات الاستخباراتية إيجابية بشأن نجاح اغتيال نصرالله

09:02 - كان: مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل: كانت هناك موافقة مبدئية من نتنياهو على عملية الضاحية حتى قبل أن يسافر إلى نيويورك كانوا ينتظرون فرصة عملية للتنفيذ وتم إبلاغ الوزراء بالعملية لحظة التنفيذ

09:00 - تعليمات لسكان الجليل الأعلى والغربي بالبقاء قرب الملاجئ

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان الجليل الأعلى والغربي شمال إسرائيل للبقاء قرب الملاجئ والأماكن المحصنة، في ظل التأهب لرد محتمل على الغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

09:00 - السفارة الإيرانية ببيروت: الهجوم على الضاحية يغير قواعد اللعبة

قالت السفارة الإيرانية في بيروت إن ما وصفتها بـ"الجريمة الإسرائيلية المدانة" بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة.

وشددت على أن "النظام الإسرائيلي يرتكب مجزرة دموية مُطلقا تبريرات زائفة لتغطية جريمته".

08:59 - رفع مستوى التأهب في السفارات الإسرائيلية حول العالم

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية رفع مستوى التأهب احترازيا في السفارات الإسرائيلية حول العالم، في ظل انتظار رد على ضرب الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية.

08:55 - مصدر إسرائيلي: كل من كانوا بمكان الهجوم بالضاحية الجنوبية قتلوا

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري وصفته بالرفيع قوله إن "كل من كانوا لحظة القصف في المقر المركزي لحزب الله قتلوا"، دون تعليق من حزب الله على الأمر حتى الآن.

08:50 - :مسؤول أميركي: نصر الله كان بزيارة لبيروت أثناء وقوع الغارة

نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول أميركي أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعددا من مساعديه كانوا في زيارة سريعة لبيروت أثناء حدوث الغارة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني إن "أي شخص كان بمقر قيادة حزب الله لن يخرج حيا"، بحسب تعبيره.

08:45 - وكالة تسنيم: نصر الله وصفي الدين على قيد الحياة

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين على قيد الحياة.

08:40 - إطلاع بايدن على الضربات بالضاحية الجنوبية لبيروت

قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي الخاص أطلع الرئيس الأميركي جو بايدن على الضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

08:42 - إعلام إسرائيلي: نتنياهو صدق على اغتيال نصر الله

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل سفره إلى نيويورك.





08:40 - نتنياهو سيتوجه لإجراء مشاورات أمنية فور وصوله إسرائيل

قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فور هبوطه في إسرائيل لإجراء مشاورات أمنية.

08:39 - إعلام إسرائيلي: غالانت تابع تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت تابع تنفيذ الغارات على مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت من مقر قيادة سلاح الجو في تل أبيب، مشيرة إلى أنه كان برفقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ونائبه وقائد سلاح الجو ومسؤولين كبار آخرين في المنظومة الأمنية.







08:37 - نتنياهو يقطع زيارته لنيويورك بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

قال مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تقديم موعد عودته من نيويورك وسيغادر الليلة.

08:35 - مسؤول أميركي: إسرائيل أخبرتنا قبل ساعة من الهجوم على الضاحية الجنوبية

نقل موقع "إي بي سي" عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أقل من ساعة من الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وقالت إنها ستستهدف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأكد أن الضربة الإسرائيلية في بيروت كانت تستهدف حسن نصر الله والمقر المركزي للحزب.