إسرائيل تعلن رسمياً مقتل حسن نصر الله والقيادي علي كركي ومسؤولين آخرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي -رسمياً-، مقتل حسن نصر الله؛ زعيم “حزب الله” بعد قصف مقار للحزب أمس الجمعة.

تفصيلاً؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت -رسمياً- اغتيال زعيم “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله؛ في الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأكّد أفيخاي أدرعي؛ في بيانٍ له على منصة “إكس” مقتل حسن نصر الله؛ زعيم تنظيم “حزب الله” وأحد مؤسّسيه، ومقتل علي كركي؛ قائد جبهة الجنوب في الحزب وعددٍ آخر من القادة في “حزب الله”.

وأضاف: “لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيهٍ استخباري دقيقٍ لهيئة الاستخبارات؛ المؤسسة الأمنية، على المقر المركزي لـ “حزب الله”؛ الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية. لقد نُفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت فيه قيادة حزب الله داخل المقر”.