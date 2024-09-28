"النشرة": القصف المدفعي الإسرائيلي طال بلدتي يارون ومارون الراس وبنت جبيل

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "القصف المدفعي الإسرائيلي طال بلدتي يارون ومارون الراس". كما اشار الى "غارة على مدينة بنت جبيل قرب ساحة النبية".

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