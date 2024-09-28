خامنئي: جميع قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه

أشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي إلى ان "مجزرة الشعب الأعزل في لبنان، من جهة، قد كشفت مرة أخرى عن الطبيعة الوحشية لكلب الصهيونية المسعور أمام الجميع، ومن جهة أخرى أثبتت قصر النظر والسياسة الحمقاء لقادة النظام الغاصب".

ولفت إلى أن "عصابة الإرهاب الحاكمة على الكيان الصهيوني لم تتعلم من حربهم الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم يدركوا أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن يؤثر على البنية القوية للمقاومة أو يطيح بها"، موضحاً أنهم الآن يختبرون نفس السياسة الحمقاء في لبنان.

وأكد أنه "يجب أن يعلم المجرمون الصهاينة أنهم أصغر بكثير من أن يلحقوا أذىً مهمًا بالبنية القوية لحزب الله اللبناني"، مشدداً على أن "جميع قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".

وشدد على أن "مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة، وعلى رأسها حزب الله المنتصر".

وأضاف: "لم ينسَ شعب لبنان أنه في وقت مضى كانت القوات العسكرية للنظام الغاصب تطأ حتى بيروت، وكان حزب الله هو الذي قطع أرجلهم وجعل لبنان عزيزًا وشامخًا. اليوم أيضًا، وبحول الله وقوته، سيجعل لبنان العدو المعتدي والشرير والجبان نادمًا. ومن الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا بإمكاناتهم إلى جانب شعب لبنان وحزب الله المنتصر، ويساعدوه في مواجهة هذا النظام الغاصب والظالم والشرير".