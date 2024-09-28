"LBCI": رئيس وزراء قطر سيتحدث مع ميقاتي وبري حول خارطة طريق قد تسحب فتيل نشوب حرب شاملة

كشف مصدر دبلوماسي عربي لقناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سيتحدّث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النّواب نبيه بري، حول خارطة طريق سياسيّة وميدانيّة، قد تساهم في وقف التّوتّر وتسحب فتيل نشوب حرب شاملة"، موضحًا أنّ "المبادرة منسّقة مع دول عدّة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربيّة، وتتضمّن إجراء تواصل مع إيران لضمان الذّهاب لحلّ شامل".

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