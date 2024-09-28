الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أكثر من 140 هدفا لحزب الله في لبنان منذ الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 140 هدفا لـ"حزب الله" في لبنان منذ الليلة الماضية. وأعلن في بيان "منذ الليلة الماضية، ضرب الجيش الإسرائيلي أكثر من 140 هدفا إرهابيا عائدا إلى حزب الله، بما فيها منصات إطلاق تستهدف المدنيين الإسرائيليين، ومبان خُزِّنت أسلحة فيها وأسلحة استراتيجية ومنشآت لإنتاج الأسلحة ومواقع بنى تحتية إرهابية بعضها يقع تحت مبان سكنية في منطقة بيروت".

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