اعتبر رئيس مجلس الشّورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أنّ "الهجمات الواسعة الّتي شهدتها ضواحي بيروت واستهداف الشعب اللبناني المظلوم، بعد الإبادة الجماعيّة الوحشيّة في غزة، هي تعبير عن وحشيّة وإرهاب الدّولة، وتجاهُل قوانين حقوق الإنسان كافّة من قبل الكيان الصّهيوني الوحشي".
وأكّد، في رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "مجلس الشورى الإسلامي لا يدين بشدّة هذه الأعمال الوحشية فحسب، بل يعتبر استمرار مثل هذه الأعمال اللاإنسانيّة كارثةً ضدّ الإنسانيّة وضدّ سلام واستقرار المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس الشورى الإسلامي، بإدانته جرائم الكيان الصهيوني المزيف والمغتصب، يعلن دعمه الكامل لجبهة المقاومة بقيادة السيد حسن نصر الله".
كانت هذه تفاصيل خبر قاليباف برسالة لبري: البرلمان الإيراني يدعم جبهة المقاومة بشكل كامل و"حزب الله" هو المنتصر النهائي بهذه المعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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