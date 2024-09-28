أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر، بأنه تم نقل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة.
كما أشارت الوكالة إلى أن إيران على اتصال دائم بـ"حزب الله" وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد الخطوة التالية.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصادر: نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.