ليلة القبض على الحرامية والتشكيلات العصابية في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريات أمن الغربية، الفيوم، المنوفية، والإسكندرية، من ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الغربية

ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، تخصصا في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وهي خمس دراجات نارية.

مديرية أمن الفيوم

ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

مديرية أمن المنوفية

ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أشمون، تخصص نشاطهم في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وبحوزتهما سلاح محلي وطلقة وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب أربع وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بالاعتداء على إحدى السيدات في محل سكنها بدائرة قسم شرطة مينا البصل وسرقة مبلغ مالي بعد تهديدها باستخدام سلاح أبيض.

وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.